ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Малкият Иванчо казва кое е най-новото разделение

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22388116 www.24chasa.bg

"Арсенал" с рекордните 16 гола от корнери този сезон

492
Мениджърът на "Арсенал" Микел Артета

Лидерът във Висшата лига "Арсенал" е реализирал общо 22 гола от статични ситуации без дузпите в първенството досега. След победата с 2:0 над "Челси" с подадения от ъглови удари "топчиите" регистрираха рекордните 16 гола от корнери и изравниха историческия рекорд.

По 16 гола след корнери имат и "Олдъм" (сезон 1992/93)
"Уест Бромич" (сезон 2016/17) и "Арсенал" (сезон 2023/24), но сега има още 9 кръга от първенството.

 Във всички турнири през този сезон "Арсенал" има общо 24 гола от статични положения, което ги прави най-опасния отбор в това отношение в топ 5 първенствата на Европа.

Ефективността на тима се дължи в голяма степен на работата на специалиста по статични положения Никола Жовер.

Мениджърът на "Арсенал" Микел Артета
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите