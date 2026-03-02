"Арсенал" с рекордните 16 гола от корнери този сезон

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Лидерът във Висшата лига "Арсенал" е реализирал общо 22 гола от статични ситуации без дузпите в първенството досега. След победата с 2:0 над "Челси" с подадения от ъглови удари "топчиите" регистрираха рекордните 16 гола от корнери и изравниха историческия рекорд.

По 16 гола след корнери имат и "Олдъм" (сезон 1992/93)

"Уест Бромич" (сезон 2016/17) и "Арсенал" (сезон 2023/24), но сега има още 9 кръга от първенството.

Във всички турнири през този сезон "Арсенал" има общо 24 гола от статични положения, което ги прави най-опасния отбор в това отношение в топ 5 първенствата на Европа.

Ефективността на тима се дължи в голяма степен на работата на специалиста по статични положения Никола Жовер.