В изпълненото с вълнение и динамика състезание на Circuito del Jarama в Испания, младият български пилот Стефан Бостанджиев остави всички конкуренти зад себе си и спечели Sprint Race от втория кръг на Eurocup-3 Winter Championship 2026. Тази победа е не само забележително постижение за самия него, но и значим момент за българския автомобилен спорт на международната сцена.

Eurocup-3 Winter Championship е зимна серия от състезания с едноместни болиди, която служи като платформа за прогресиращи млади таланти, преминаващи от формули като Formula 4 към по-високо ниво в автомобилния спорт. През 2026 г. шампионатът се отличава с нов формат, включващ qualifying, основни състезания и sprint races, като стартовите позиции за спринта се формират чрез обратен ред на първите 12 квалифицирани пилоти - елемент, който още повече повишава интригата и тактическото измерение на уикенда.

Стефан Бостанджиев, който стартира от второто място след квалификацията, демонстрира страхотна скорост и умело управление на болида си в тесните и технически предизвикателни участъци на трасето в Jarama. Още в първите обиколки той пое лидерството в състезанието и успя последователно да държи темпото, което му донесе заслужен успех в Sprint Race - събитие, което продължава 20 минути плюс една обиколка и дава ценни точки за общото класиране. Победата на Бостанджиев бе отбелязана с аплодисменти както от феновете на пистата, така и онлайн, където той получи много възторжени коментари и подкрепа.

Eurocup-3 Spanish Winter Championship е втората година от провеждането си като част от зимните серии на испанския шампионат. Тази година трасетата включват трите кръга на Portimão, Jarama и MotorLand Aragón - всички те предлагат различни предизвикателства, вариращи от високоскоростни отсечки до технически извити участъци, които изпитват уменията на младите пилоти.

Победата на Бостанджиев в Jarama е силен сигнал за колко далеч може да стигне той в кариерата си. Със своята решителност и бързина зад волана, той не само добавя ценни точки към своя актив в шампионата, но и привлича вниманието на отбори и спонсори, които следят младите таланти в сериите под Формула 3.

Преди да реализира успехи в едноместните болиди, Стефан Бостанджиев вече реализира солидни постижения в света на моторните спортове, базирайки се на богат опит в GT автомобилите.

Младият пилот започва с картинг на 15-годишна възраст и след това навлиза в пистовите надпревари с GT4 автомобили, включително в престижния ADAC GT4 Germany Championship, където успява да запише подиуми още в първия си сезон, поставяйки основите на своята професионална кариера.

Впоследствие той се състезава и в GT4 European Series и Lamborghini Super Trofeo Europe, където също се отличава с класирания в топ позиции и конкурентоспособни представяния сред силна международна конкуренция.

Преломният момент в развитието на Бостанджиев идва през 2025 г., когато прави решителна крачка в кариерата си, преминавайки към състезания с едноместни болиди. Тогава той дебютира както в GB4 Championship, така и в по-силно конкурентния GB3 Championship, където показва бърз напредък в квалификации и състезания, въпреки че това е първият му сезон в този тип автомобили и силните полета на пилоти. Това рационално и амбициозно решение за преход към формули поставя основата за бъдещи успехи и утвърждава Бостанджиев като един от най-интересните млади таланти от Източна Европа в пътя към по-високи категории.

През зимата на 2026 г. Стефан Бостанджиев прави още една значителна крачка в професионалното си развитие, присъединявайки се към отбора Hitech Grand Prix за участие в Eurocup-3 Winter Championship 2026 - шампионат, който служи като важна междинна стъпка между националните формули и европейските серии, близки до ниво Формула 3.

Hitech GP е познат с дългогодишната си история и участие в престижни международни турнири, и привличането на Бостанджиев в състава им е признание за неговия потенциал, адаптивност и разнообразен опит в различни класове. С този ход младият българин получава шанс да работи с един от водещите екипи, който може да осигури платформа за развитие към по-високи категории в бъдеще.

Ето какво сподели в свое интервю талантливият български състезател при присъединяването си към Hitech GP:

„Наистина съм развълнуван, че се присъединявам към Hitech Grand Prix за сезона 2026 в Eurocup-3. Стъпката към този шампионат се чувства като естествена и важна част от прогреса ми, и е предизвикателство, към което работих през зимата. Възможността да работя отблизо с екип с такава репутация е невероятно смиряваща, и с нетърпение очаквам да науча и дам всичко от себе си на пистата.“

Стефан разказа и какво го мотивира в този спорт:

„Аз вярвам, че щом си поставиш нещо за цел, можеш да го постигнеш по един или друг начин. Любовта към автомобилните спортове и нуждата да се състезавам са част от мен мен откакто се помня. Първата ми среща с картинга беше през 2008 г., и още тогава усетих страстта към скоростта. Спортът е моят стимул и съм готов да работя упорито, за да превърна мечтата си в реалност”.