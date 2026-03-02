Григор Димитров с 2 места нагоре в световната ранглиста, Донски близо до топ 100 на двойки

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-добрият български тенисист Григор Димитров се изкачи с 2 места в световната ранглиста.

34-годишният хасковец, който отпадна още на старта на турнира в Акапулко, вече заема 42-ата позиция с 1105 точки.

Националът на България за „Купа Дейвис" Александър Донски се доближава до топ 100 в света на двойки, изкачвайки се до 106-ото място със 743 точки.

Номер едно в ранглистата на сингъл остава Карлос Алкарас (Испания) с 13 550 точки, .

Следват Яник Синер (Италия) с 10 400 и Новак Джокович с 5280.

При дамите Виктория Томова запази 151-ата си позиция в световната ранглиста.

30-годишната софиянка, която тази вечер ще играе срещу британката Кейти Боултър в първия кръг на квалификациите на турнира в Индиън Уелс (САЩ), има актив от 490 точки.

Номер 1 в класацията продължава да бъде Арина Сабаленка (Беларус) с 10 675 точки, пред Ига Швьонтек (Полша) със 7588 точка и Елена Рибакина (Казахстан) със 7253 точки.