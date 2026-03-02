ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кремъл: Разочаровани сме, че ситуацията между Иран...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22388956 www.24chasa.bg

Григор Димитров с 2 места нагоре в световната ранглиста, Донски близо до топ 100 на двойки

3432
Григор Димитров

Най-добрият български тенисист Григор Димитров се изкачи с 2 места в световната ранглиста.

34-годишният хасковец, който отпадна още на старта на турнира в Акапулко, вече заема 42-ата позиция с 1105 точки.

Националът на България за „Купа Дейвис" Александър Донски се доближава до топ 100 в света на двойки, изкачвайки се до 106-ото място със 743 точки.

Номер едно в ранглистата на сингъл остава Карлос Алкарас (Испания) с 13 550 точки, .

Следват Яник Синер (Италия) с 10 400 и Новак Джокович с 5280.

При дамите Виктория Томова запази 151-ата си позиция в световната ранглиста.

30-годишната софиянка, която тази вечер ще играе срещу британката Кейти Боултър в първия кръг на квалификациите на турнира в Индиън Уелс (САЩ), има актив от 490 точки.

Номер 1 в класацията продължава да бъде Арина Сабаленка (Беларус) с 10 675 точки, пред Ига Швьонтек (Полша) със 7588 точка и Елена Рибакина (Казахстан) със 7253 точки.

Григор Димитров

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите