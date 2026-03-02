Волейболът търси треньори за 3 национални отбора

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българска федерация по волейбол обяви конкурс за треньори на 3 национални отбора.

Ще се избират наставници на мъжките тимове (родени през 2008/2009 - до 20 г. и 2010/2011 - до 17 г., както и на женския (родени през 2008/2009 - до 20 г.).

През тази година за тези национални отбори предстоят следните състезания: Национален отбор за момчета под 17 години - Балканиада (04-08 август в Албания) и световно първенство в Доха (19-29 август).

Национален отбор юноши под 20 години - квалификация за Европейско първенство, която ще се проведе в България (25-29 август).

Национален отбор за жени под 20 години – квалификация за Европейско първенство, която ще се проведе в Босна и Херцеговина (19-23 август).

Крайният срок за подаване на документи е 16 март.