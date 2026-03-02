ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Колите на Google Street View тръгват на обиколка и...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22389187 www.24chasa.bg

40 г. от най-голямата победа на "Славия"

3328

40 години от най-резултатната шампионатна победа на "Славия" се навършват днес.

На 2 март 1986 г., в среща от 22-ия кръг "белите" разгромяват "Локо" (Пд) с впечатляващото 9:0.

Първото полувреме не подсказва за головото шоу, което предстои - преднината на "Славия" е 2:0, като второто попадение пада в 45-ата минута.

След почивката обаче настъпва истински кошмар за „черно-белите", които инкасират още седем гола.

Пет пъти се разписва Петър Александров – в 17-ата, 45-ата, 55-ата, 68-ата и 78-ата минута. Хеттрик добавя Пламен Симеонов – в 62-ата, 69-ата и 82-ата минута. Джери Алдев също бележи, от дузпа в 48-ата минута.

До края топката влиза още веднъж в мрежата на пловдивчани, но попадението е отменено. Решението поражда шеги по трибуните. Таблото на стадион „Славия" е едноцифрено и няма как графично да бъде изобразено числото 10.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите