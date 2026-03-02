40 г. от най-голямата победа на "Славия"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

40 години от най-резултатната шампионатна победа на "Славия" се навършват днес.

На 2 март 1986 г., в среща от 22-ия кръг "белите" разгромяват "Локо" (Пд) с впечатляващото 9:0.

Първото полувреме не подсказва за головото шоу, което предстои - преднината на "Славия" е 2:0, като второто попадение пада в 45-ата минута.

След почивката обаче настъпва истински кошмар за „черно-белите", които инкасират още седем гола.

Пет пъти се разписва Петър Александров – в 17-ата, 45-ата, 55-ата, 68-ата и 78-ата минута. Хеттрик добавя Пламен Симеонов – в 62-ата, 69-ата и 82-ата минута. Джери Алдев също бележи, от дузпа в 48-ата минута.

До края топката влиза още веднъж в мрежата на пловдивчани, но попадението е отменено. Решението поражда шеги по трибуните. Таблото на стадион „Славия" е едноцифрено и няма как графично да бъде изобразено числото 10.