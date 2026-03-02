Български защитник с гол в Дания

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Стефан Велков вкара при загубата на "Вейле" от лидера "Орхус" с 1:2, но отборът му завърши редовния сезон в датската Суперлига на последно място и ще се бори за оцеляване.

29-годишният централен защитник изравни в 61-ата минута с глава след корнер. Двата гола на Расмус Карстенсен обаче бяха достатъчни, за да донесат успеха на "Орхус" и да затвърдят първата му позиция преди началото на плейофите за титлата между отборите от топ 6.

"Вейле" приключи редовната кампания на последното място с едва 14 точки от 22 мача, изоставайки на 10 точки от спасителната зона. В Дания последните два отбора изпадат след изиграването на 10 допълнителни двубоя срещу останалите отбори, завършили между 7-о и 12-о място.

През настоящия сезон Стефан Велков вече има 4 гола в 20 мача, което го прави вторият най-резултатен бранител в датския елит.