Билети по 6 евро за феновете на "Левски" в Разград

"Лудогорец" съобщи, че вече са в продажба билетите за мача от XXIV кръг на Първа лига срещу "Левски".

Двубоят ще се играе на 5 март (четвъртък) от 18,30 ч в Разград.

Входни талони могат да се закупят на базата „Гнездо на орли" от 10,00 до 18,00 часа. В деня на мача (четвъртък) билети ще се продават и на касата на улица „Васил Левски" от 10,00 часа до началото на срещата.

Цените на билетите за двубоя с Левски са:

Сектор В – блокове 1, 2, 5 и 6 – 7 евро

Сектор В – блокове 3 и 4 – 12 евро

Сектор Б (Моци) – 6 евро

Сектор Г – 6 евро

Феновете на гостуващия отбор ще магат да закупят билети онлайн на tickets.ludogorets.com, както и в деня на мача на билетната каса на сектор „Г", която ще бъде отворена 4 часа преди началото на двубоя - в 14,30 часа.

Това ще е трети сблъсък между двата отбора за тази година, като "Лудогорец" би с 1:0 за суперкупата и купата на България.

"Левски" има 13 т. аванс в първенството на върха, а разградчани приемат довечера "Локо" (Пд), за да се изравнят по мачове със столичани.