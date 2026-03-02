Възпоменателен кът в памет на Георги Велинов оформят след 16 ч пред "Армията"

ЦСКА обяви, че днес след 16,00 часа пред централния вход на стадион "Българска армия" ще бъде оформен възпоменателен кът в памет на Георги Велинов. Легендарният вратар напусна този свят вчера на 68 г.

„Армейци,

Днес (2 март) след 16,00 ч. пред централния вход на ст. „Българска армия" ще бъде оформен възпоменателен кът в памет на Георги Велинов, където всеки ще може да го почете с цветя, да запали свещ или да остави предмет за спомен.

ЦСКА ще информира допълнително за деня, часа и мястото на поклонението пред великия ни вратар.

Поклон пред светлата му памет!

Легендите не умират!", написаха от ЦСКА.