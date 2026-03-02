Олимпийската шампионка Федерика Бриньоне прекратява сезона си

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Италианката легенда в ските Федерика Бриньоне, която спечели златните медали в гигантския и в супергигантския слалом на олимпийските игри в Милано/Кортина миналия месец, приключва сезона си преждевременно, за да се възстанови.

35-годишната Бриньоне получи множество фрактури и разкъсване на кръстни връзки след падане на миналогодишното италианско първенство, но се възстанови, за да запише най-добрата си олимпийска кампания в историята.

Италианката ще пропусне останалите стартове от световната купа, планирани за този месец, включително финалите в Норвегия, които започват на 21 март.