Спортните федерации ще споделят чрез анкета какво е състоянието на различните спортове и техните нужди

Димитър Бербатов от днес е съветник на премиера Андрей Гюров снимка: МС

Всички лицензирани спортни федерации имат възможност да споделят какво е състоянието на различните спортове, нуждите на клубовете и предизвикателствата пред развитието на българския спорт. 

Това съобщават от пресцентъра на Министерския съвет.

По предложение на Димитър Бербатов - съветник на министър-председателя Андрей Гюров по въпросите на младежта и спорта, днес беше изпратена стратегическа анкета до всички федерации.

Това е първият етап от мащабната инициатива на правителството за диалог със спортната общественост.

"Очаквам да се събере изчерпателна и актуална информация за федерациите и клубовете, които развиват спорта в България", отбеляза Димитър Бербатов. Според него след като данните бъдат събрани и анализирани, ще може успешно да бъде създадена стабилна рамка, въз основа на която следващото редовно правителство да изгради реалистична дългосрочна стратегия в подкрепа на младежта и спорта.

Димитър Бербатов от днес е съветник на премиера Андрей Гюров снимка: МС

