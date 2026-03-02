Спортните федерации ще споделят чрез анкета какво е състоянието на различните спортове и техните нужди

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Всички лицензирани спортни федерации имат възможност да споделят какво е състоянието на различните спортове, нуждите на клубовете и предизвикателствата пред развитието на българския спорт.

Това съобщават от пресцентъра на Министерския съвет.

По предложение на Димитър Бербатов - съветник на министър-председателя Андрей Гюров по въпросите на младежта и спорта, днес беше изпратена стратегическа анкета до всички федерации.

Това е първият етап от мащабната инициатива на правителството за диалог със спортната общественост.

"Очаквам да се събере изчерпателна и актуална информация за федерациите и клубовете, които развиват спорта в България", отбеляза Димитър Бербатов. Според него след като данните бъдат събрани и анализирани, ще може успешно да бъде създадена стабилна рамка, въз основа на която следващото редовно правителство да изгради реалистична дългосрочна стратегия в подкрепа на младежта и спорта.