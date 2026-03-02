"Марек" остана без треньор след оставка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Старши треньорът на "Марек" Танчо Калпаков подаде оставка след домакинската загуба от "Янтра" в първенството на Втора лига. Като мотиви наставникът посочи натрупаното напрежение в отбора след поредицата слаби резултати и невъзможността да мотивира играчите.

Управителният съвет на клуба се събра и прие оставката на наставника, като му изказва благодарност за всеотдайността и свършената работа дотук.

"Припомняме, че през зимната пауза бяха извършени редица промени в състава. Освободени бяха състезатели, чието представяне на терена беше незадоволително. В същото време бяха привлечени и седем нови попълнения, включително футболисти с опит, доказани имена в българския футбол.

От ръководството на ФК Марек изказват и благодарност към феновете за това, че въпреки серията негативни резултати, застават зад тима. УС и футболистите поднасят и извиненията си към всички привърженици за разочароващото представяне и незавидната позиция в класирането, която заема любимият отбор", написаха дупничани.

"Марек" е 14-и, точно над зоната на изпадащите.