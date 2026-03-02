БФС глоби треньори в "Локо" (Сф) за нерегламентирани електронни устройства

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

СНИМКА: STARTPHOTO.BG

Двама от треньорите в "Локо" (Сф) бяха санкционирани от БФС след поражението на столичните "железничари" 3:4 от "Левски" на "Герена".

Йордан Господинов, наставник на вратарите, и  Данаил Иванов – кондиционен треньор, са със санкции в размер на 511,29 евро. Причината - използване на нерегламентирани електронни устройства, на основание чл. 21, ал.1, т.2, б. И във връзка с чл. 6, ал. 7 от ДП.

"Левски" пък е наказан по 2 напревления.

Първо - за закъснение от началния час, като глобата е имуществена санкция в размер на 511,29 евро.
За нерегламентирано използване на факли от страната на феновете си пък "сините" са глобени с 153,39 евро.

СНИМКА: STARTPHOTO.BG

