ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Илиан Илиев остава в "Черно море"

Времето София 11° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22392452 www.24chasa.bg

Войната в Близкия изток отлага дуела Меси - Ямал

3580
СНИМКА: РОЙТЕРС

Все по-разрастващият се военен конфликт в Близкия изток най-вероятно ще наложи отлагането на битката за трофея “Финалисима”. Сблъсъкът между шампиона на Южна Америка - Аржентина, и европейския първенец Испания трябва да се проведе в Катар на 27 март.

Предвид усложнената обстановка и това, че спортът в страната е преустановен за неопределено време заради бомбите от страна на Иран, обаче редица издания твърдят, че така чаканият дуел между легендата Лео Меси и бъдещето в лицето на Ламин Ямал няма да се проведе по план. Информацията им пък идва от Катарската футболна федерация.

“Новите дати за възобновяване на състезанията ще бъдат обявени по-късно”, написаха от пресслужбата на Катарския футболен съюз, но без да споменат и дума за предстоящия финал, в който трябва да се срещнат Аржентина и Испания.

И това на фона, че всичките билети на стадион “Лусиал” в Доха са разпродадени още преди месеци.

ФИФА и КОНМЕБОЛ все още не са обявили официално, че мачът няма да се проведе по план, но най-вероятно това ще се случи съвсем скоро. Трудно за толкова кратък период би се намерила локация къде да се проведе двубоят за “Финалисима”, при все че в края на март са баражите за световното първенство.

СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите