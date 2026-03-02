138 попадения във Висшата лига дошли от корнери

Абсолютен рекорд по процент на голове от ъглови удари бе поставен в английската Висша лига. Оказва се, че 138 от попаденията през този сезон са отбелязани от корнер. До момента общо головете от началото на кампанията в най-силното първенство на планетата са 783. Или това значи, че 17,6% от тях са след изпълнение на ъглов удар - нещо, което никога не се е случвало, а трябва да се вземе предвид, че до края на кампанията има още 10 кръга.

С най-голяма заслуга корнерите да носят голове е лидерът “Арсенал”. След победата с 2:1 над “Челси” с попадения от ъглови удари “топчиите” регистрираха рекордните 16 гола от корнери и изравниха историческия рекорд.

