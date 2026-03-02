В щангите: няма лиценз, няма спорт

Загубата на лиценз заради липсата на изрядни документи за финансов отчет може да постави под съмнение бъдещето на щангите в България. Това стана ясно от новоизбраното ръководство, което още е спирано от жалбата на бившия национален треньор Пламен Братойчев.

В четвъртък от 12,30 ч пред Министерството на младежта и спорта ще има протест.

Загубата на лиценз ще доведе до невъзможност за участие на българските състезатели на европейски и световни първенства, а националите ще станат свободни агенти, което ще им позволи да продължат да се състезават за други държави. От УС посочиха два изхода от създалата се патова ситуация - или президентът Стефан Ботев да подаде оставка, или треньорът Пламен Братойчев да оттегли жалбата си срещу избора на Асен Златев.

Има споразумение с ММС за целево финансиране на участието на щангистите на европейското в Грузия, но то може да бъде получено само ако федерацията не загуби лиценза си. Ако делото за несъстоятелност бъде възобновено, тогава няма да можем да получим никакво финансиране и ние ще загубим лиценза си. Трябват ни около 30 000 евро за участието на европейското, за да сме с пълни отбори, коментираха от БФВТ. В момента щангистите нямат официални екипи и всеки се състезава с такъв, какъвто има.