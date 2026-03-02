ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Илиан Илиев остава в "Черно море"

Времето София 11° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/sport/article/22392539 www.24chasa.bg

В щангите: няма лиценз, няма спорт

1460
Новият президент на щангите Асен Златев Снимка Пламен Кодров

Загубата на лиценз заради липсата на изрядни документи за финансов отчет може да постави под съмнение бъдещето на щангите в България. Това стана ясно от новоизбраното ръководство, което още е спирано от жалбата на бившия национален треньор Пламен Братойчев.

В четвъртък от 12,30 ч пред Министерството на младежта и спорта ще има протест.

Загубата на лиценз ще доведе до невъзможност за участие на българските състезатели на европейски и световни първенства, а националите ще станат свободни агенти, което ще им позволи да продължат да се състезават за други държави. От УС посочиха два изхода от създалата се патова ситуация - или президентът Стефан Ботев да подаде оставка, или треньорът Пламен Братойчев да оттегли жалбата си срещу избора на Асен Златев.

Има споразумение с ММС за целево финансиране на участието на щангистите на европейското в Грузия, но то може да бъде получено само ако федерацията не загуби лиценза си. Ако делото за несъстоятелност бъде възобновено, тогава няма да можем да получим никакво финансиране и ние ще загубим лиценза си. Трябват ни около 30 000 евро за участието на европейското, за да сме с пълни отбори, коментираха от БФВТ. В момента щангистите нямат официални екипи и всеки се състезава с такъв, какъвто има. 

Новият президент на щангите Асен Златев Снимка Пламен Кодров

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите