Стотици отдадоха почит на Джони Велинов пред “Българска армия”

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Феновете на ЦСКА започнаха да трупат цветя и шалове пред централния вход на “Българска армия”. От клуба набързо направиха паметен кът на легендарния страж Георги Велинов, който напусна завинаги този свят в неделя на 68-годишна възраст вследствие на белодробна инфекция.

Подобна инициатива бе направена и в началото на годината, когато друга голяма фигура от родния футбол - Димитър Пенев, почина.

Шефът в ЦСКА Михаил Александров сложи цветя на мемориала на Джони Велинов на “Армията”.

Минути след като “червените” пуснаха съобщение, че ще има мемориал на великия Джони, малки и големи фенове на “армейците” тръгнаха към стадиона, за да положат цветя. Един от първите, които се дойде на паметния кът, бе Михаил Александров, техническият директор на ЦСКА.

“За съжаление, Георги Велинов и Димитър Пенев не успяха да се преборят и да стъпят на новата “Армия”. Те ще останат в историята на ЦСКА като емблематични легенди за клуба и това никога няма да бъде изтрито. Нещото, с което мога да запомня бате Джони, е, че винаги беше позитивен. Беше един страхотен човек, който наистина обичаше ЦСКА и даваше сърце и душа за този клуб”, каза Александров.

Само в рамките на няколко часа стотици минаха през централния вход на новостроящата се “Армия”, за да отдадат почит пред паметта на Джони Велинов.

Паметният кът на Джони Велинов ще бъде пред входа на “Българска армия” до неговото погребение.

Малкият син на Велинов - Мартин, пък дойде със сина си Георги Велинов-младши. Малчуганът с пръстче докосна плаката с лика на легендарния си дядо, който бе един от най-големите любимци на всички фенове на “червените”.

Редица легенди на родния футбол пък се сбогуваха с великия Великов в социалната мрежа - от Христо Стоичков до един от настоящите вратари на ЦСКА Димитър Евтимов.

“Отиде си един великан! Човек, който ме прие бащински в ЦСКА”, написа Камата по адрес на Велинов.

Вечният съперник на “армейците” - “Левски”, показа уважение и също изказа съболезнования към семейството, близките на легендата.

“Достоен съперник, изключителен вратар и човек, оставил ярка следа в историята на българския футбол”, написаха “сините”.

Много младежи, някои от тях от школата на “червените”, оставиха цветя или артикули на ЦСКА пред паметния кът на Георги Велинов в Борисовата градина.

Часове след новината за кончината на Велинов пък една от най-популярните фенски групи на ЦСКА - “Офендърс”, почете великия Георги Велинов. Те се събраха пред входа на “Българска армия”, запазиха мълчание в памет на легендата и запалиха факли.

