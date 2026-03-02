Георги Миланов се оказва ненужен в "Динамо"

Георги Миланов отново гледа към изхода в румънския гранд "Динамо" (Букурещ) и по всяка вероятност след края на настоящия сезон той ще напусне клуба, пише golazo.ro.

„Българинът се присъедини към отбора през януари 2024 година и изигра важна роля в последните цели на клуба - спасяване от изпадане и впоследствие класиране за първите плейофи след осемгодишна пауза", се казва още в материала.

Също така конкуренцията за позициите в средата на терена се засили с пристигането на играчи като Каталин Кирян, Патрик Олсен, Андрей Марджинян или Кристи Михай, а Миланов постепенно загуби статута си на титуляр.

Миналото лято Миланов беше близо до завръщане в България, но трансферът не се осъществи и играчът удължи договора си за още един сезон, с опция за още един. Според gsp.ro обаче, опцията няма да бъде активирана от "ДинамоЮ, така че халфът ще напусне клуба след изтичане на настоящото споразумение.

Именно след пристигането си в Букурещ роденият в град Левски футболист се завърна и в националния отбор на България, като при Илиан Илиев дори носеше капитанската лента в някои мачове.

Румънският спортен сайт подчертава, че Миланов не е единственият футболист в отбора, чийто договор изтича на 1 юли 2026 година.

Халфът навърши 34 години на 19-и февруари, но няма намерение да приключва кариерата си, още повече интерес към него от други румънски отбори не липсва.