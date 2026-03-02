ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Илиан Илиев остава в "Черно море"

Времето София 11° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/sport/article/22392981 www.24chasa.bg

Нидерландия загрява за мондиала срещу Алжир

1768
Селекционерът на Нидерландия Роналд Куман (вдясно) СНИМКА: РОЙТЕРС

Националният отбор на Нидерландия по футбол ще изиграе приятелски мач преди световното първенство срещу Алжир в Ротердам, съобщиха от футболната асоциация на страната.

Контролата ще се състои на 3 юни ще бъде последен двубой за "лалетата" преди те да отпътуват за САЩ, където се очаква да изиграят още една среща преди първия си сблъсък от група F с Япония в Далас на 14 юни.

Алжир е в група J на ​​световното първенство заедно с Аржентина, Австрия и Йордания. Нидерландия има друга северноафриканска страна Тунис в своята група, а двата тима ще се срещнат в Канзас Сити на 25 юни.

"Оранжевите" ще изиграят два приятелски мача този месец - срещу Норвегия в Амстердам и срещу Еквадор в Айндховен.

Селекционерът на Нидерландия Роналд Куман (вдясно) СНИМКА: РОЙТЕРС
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Мондиал 2026

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите