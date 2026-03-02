Илиан Илиев остава в "Черно море"

"Черно море" разсея слуховете, че Илиан Илиев ще напусне отбора. От клуба публикуваха снимка на специалиста с изпълнителния директор Пламен Андреев.

Само преди дни специалистът загатна за промени.

"Най-силното оръжие на „Черно море" е единството. Постиженията в последните години са доказателство за това. Най-лесно е да се хвърлят безразборно обвинения към всички страни, когато има сътресения. Точно в трудностите обаче не трябва да се губи доверието и вярата. Това е времето за силните. Изпитанията каляват. Продължаваме борбата заедно, защото Морето е много по-голямо от нас самите", написаха варненци.