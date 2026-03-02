"Лудогорец" вече на 12 т. от лидера "Левски" след 1:1 с "Локо" (Пд) в Разград

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Локо" (Пд) потвърди репутацията си на най-неудобен съперник в елита за доминатора в българския футбол през последните 14 години "Лудогорец".

Пловдивчани измъкнаха 1:1 от шампиона на "Хювефарма арена" в Разград и направиха разликата между "орлите" и водача в класирането "Левски" цели 12 точки.

Оттук нататък "сините" могат единствено сами да изпуснат титлата, която ще е 27-а за тях в историята.

След едно сравнително спокойно първо полувреме настъпи пълен шок четвърт час преди края.

"Черно-белите" развиха хубава атака по левия фланг, където от самата аутлиния Жулиен Лами центрира топката на главата на Севи Идриз в малкото наказателно поле. Там младото крило, за което има запитвания от доста отбори, изпревари централните защитници на "Лудогорец" и с глава откри резултат на празна врата - 0:1.

Точно 10 минути по-късно домакините изравниха. Ерик Маркуш изненада Боян Милосавлйевич от пряк свободен удар. Бразилецът прехвърли стената и видимо сюрпризира стража на пловдивските "железничари" за 1:1.

В началото на продължението Лукас Риян отрази с глава изстрел на Алберто Салидо, летящ опасно към вратата на гостите от Пловдив.

Те са 6-и с 35 т.