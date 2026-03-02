България отнесе Армения в европейските квалификации

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

България победи убедително Армения 100:80 (22:17, 17:18, 21:21, 40:24) като гост във втората си среща от група В на предварителните квалификации за европейското по баскетбол за мъже през 2029 година.

Така нашите записаха втори успех в групата и запазиха шансове да преминат напред. В последния си двубой от тази фаза националите ще приемат Норвегия на 5 юли.

В първия мач между България и Армения в "Арена Ботевград", националите спечелиха 98:88.

Играчите на Любомир Минчев, които преди няколко дни загубиха с 67:76 от Норвегия като гост, водеха почти през цялото време и решиха мача след отлична игра и впечатляващите 40 точки последните десет минути.

Павлин Иванов беше най-резултатен за успеха с 24 точки, 21 добави Йордан Минчев.