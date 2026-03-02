Италия и Португалия вариант за Формула 1

В ръководството на световния автомобилен спорт вече оглеждат вариантите за попълване на календара на Формула 1, ако се стигне до отмяна на кръгове заради ударите по Иран и блокираното въздушно пространство в района.

Новият сезон започна през този уикенд в Австралия и най-вероятно няма да има проблеми, тъй като техническото оборудване вече е в Мелбърн. По-голямата част от пилотите също стигнаха до Австралия. На Никола Цолов, който ще кара във Формула 2, му се наложи да пътува през Тайланд.

Заради конфликта под въпрос са домакинствата на Бахрейн (10-12 април) и на Саудитска Арабия седмица по-късно. След Австралия календарът включва уикендите в Китай и Япония, но при провал в Бахрейн и Саудитска Арабия април ще остане празен преди Гран при на Маями на 1-3 май.

Шефовете на Формула 1 не изключват варианта състезания да има в Италия (Имола) и в Португалия (Портимао). Легендарното италианско трасе бе в календара в четири от последните пет сезона - с изключение на 2023 г., когато пропадна заради наводненията в областта. Тази година пистата “Енцо и Дино Ферари” не е в шампионата, тъй като отстъпи мястото си на Мадрид. Пистата в Портимао бе използвана на пожар по време на кризата от коронавирус през 2020 и 2021 г., а официално трябва да се завърне през следващия сезон.

Гран при на Бахрейн пропадна през 2011 г. заради протести, а през 2022-а ракетна атака по петролна база край трасето в Джеда едва не отмени старта в Саудитска Арабия.

