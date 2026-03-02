Григор Димитров разпуска с ретро коли

Григор Димитров вече е в Калифорния, където след няколко дни трябва да започне първият за сезона турнир от категорията “Мастърс 1000”.

Мачовете в Индиън Уелс се играят в огромния комплекс в долината Коачела в пустинята. Турнирът е наричан и пети от “Големият шлем” и редовно печели награди за най-добре организиран сред всички в тази категория.

Димитров се е настанил на добре познато място. Той е екипът му са в къщата с корт и басейн, която редовно избира за престоя си в Индиън Уелс. Точно там най-добрият ни тенисист прекара и период след прекъсването на календара заради пандемията от коронавирус през 2020 г. Наличието на корт в двора даде възможност на бившия №3 в света да не прекъсва подготовката си с тогавашния германски треньор Кристиан Гро. Голяма част от другите играчи бяха принудени да останат в хотелските си стаи и да се опитват да поддържат форма с подръчни средства.

Григор е в САЩ с новия член на екипа си Давид Налбандян. Престоят ще включва не само тренировки по тенис, но и партии шах, като Димитров се постара да покаже в социалните мрежи, че вече е подредил фигурите на дъската на тревата до басейна.

Нашият тенисист се придвижва с Porsche, но не пропусна да посети парад на стари автомобили наблизо. Там той се наслади на напълно запазени ретро модели от най-пищните години на американската автомобилна индустрия. Сред изложените имаше познати от филмите Buick, Cadillac, Ford Mustang, Oldsmobile.

В същото време приятелката на Григор блестеше в Armani на връчването на награди на актьорската гилдия в Лос Анджелис. Преди това мексиканката посети ревю на Bottega Veneta в Милано.