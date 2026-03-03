ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Беласица" смени един кадър на "Литекс" с друг

Втородивизионният "Беласица" назначи Николай Димитров-Джаич за старши треньор.

Той заменя подалия оставка след 2:6 в Петрич Живко Желев, който също е кадър на "Литекс".

Помощници на Димитров ще бъдат Любомир Граминов и Георги Киров, треньор на вратарите ще е Димитър Радовски, а кондиционен остава Емил Казалиев

Николай Димитров-Джаич е възпитаник на школата на "Беласица". В състезателната си кариера се изявява като защитник, като най-значим период записва с екипа на "Литекс". С ловешкия клуб той печели две шампионски титли на България (1998 и 1999) и две Купи на България (2001 и 2004), както и участва в европейските клубни турнири.

След края на активната си футболна кариера Николай Димитров поема по треньорския път, като работи в структурите на "Литекс", а впоследствие води и "Беласица" в предходен период.

Петричани са последни във Втора лига.

