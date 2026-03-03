ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултати и голмайстори от 23-ия кръг на I лига и...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22394114 www.24chasa.bg

Треньорът на "Лудогорец": Играчите ми ще искат да се докажат срещу "Левски"

2336
Пер-Матиас Хьогмо Снимка: Startphoto.bg

Сигурен съм, че и самите играчи ще искат да се докажат срещу "Левски".

Това заяви наставникът на "Лудогерц" Пер-Матиас Хьогмо след равенството 1:1 срещу Локомотив (Пловдив). "Орлите" не успяха да спечелят втори пореден мач в първенството и вече изостават с 12 точки от лидера "Левски". В четвъртък те приемат "сините" в мач от междинния 24-и кръг от първенството.

"Категорично трябва да подобрим играта ни във финалната третина и това е основното ни предизвикателство. Наистина трябва да работим сериозно в това отношение.

Факт е, че ни се събраха много мачове и искаме да бъдем позитивни, но следващите двубои идват. Това е нещо, с което трябва да се справим. Някои футболисти са ментално изморени от този цикъл, но трябва да запазим спокойствие и да бъдем фокусирани върху това, което ни очаква. Нуждаем се от повече тренировки между мачовете, защото това е най-трудната част във футбола - да създадеш добрите връзки в нападение", заяви норвежецът.

Пер-Матиас Хьогмо

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите