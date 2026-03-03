Треньорът на "Лудогорец": Играчите ми ще искат да се докажат срещу "Левски"

Сигурен съм, че и самите играчи ще искат да се докажат срещу "Левски".

Това заяви наставникът на "Лудогерц" Пер-Матиас Хьогмо след равенството 1:1 срещу Локомотив (Пловдив). "Орлите" не успяха да спечелят втори пореден мач в първенството и вече изостават с 12 точки от лидера "Левски". В четвъртък те приемат "сините" в мач от междинния 24-и кръг от първенството.

"Категорично трябва да подобрим играта ни във финалната третина и това е основното ни предизвикателство. Наистина трябва да работим сериозно в това отношение.

Факт е, че ни се събраха много мачове и искаме да бъдем позитивни, но следващите двубои идват. Това е нещо, с което трябва да се справим. Някои футболисти са ментално изморени от този цикъл, но трябва да запазим спокойствие и да бъдем фокусирани върху това, което ни очаква. Нуждаем се от повече тренировки между мачовете, защото това е най-трудната част във футбола - да създадеш добрите връзки в нападение", заяви норвежецът.