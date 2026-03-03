ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултати и голмайстори от 23-ия кръг на I лига и...

Виктория Томова спря на старта в Индиън Уелс

Виктория Томова Снимка: Yonex/Bulgaria

Виктория Томова допусна поражение в първия кръг на квалификациите на турнира по тенис на твърди кортове WТА 1000 в  (САЩ) с награден фонд 9.4 милиона долара.

Българката загуби от поставената под номер 1 в схемата Кейти Боултър (Великобритания) с 4:6, 3:6 за 80 минути.

Двете си размениха по един пробив в началото на мача, след което Боултър стигна до нов в седмия гейм и взе първия сет. Във втората част се игра равностойно до 3:3, но после британката спечели три поредни гейма и затвори мача.

Боултър постигна трета победа в пет мача срещу българката. Тя е в много добра серия от началото на сезона, след като спечели титлата в Острава (Чехия) и достигна до четвъртфиналите в Мерида (Мексико).

Виктория Томова Снимка: Yonex/Bulgaria

