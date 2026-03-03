"Реал" бе разжалван 0:1 от "Хетафе" на "Бернабеу"

"Реал" пак сгафи, след като падна с 0:1 от "Хетафе" в домакинството си от 26-ия кръг на Примера дивисион на своя "Сантиаго Бернабеу".

Мартин Сатриано бе точен за гостите от мадридското предградие в 39-ата мин. Грандът направи няколко пропуска и в крайна сметка загуба, за за остане на 4 т. от лидера "Барселона".

Преди мача от "Реал" внесоха следното уточнение за контузията на голмайстора нси Килиан Мбапе:

"След преглед на Килиан Мбапе, проведен от френски специалисти под наблюдението на медицинския екип на Реал Мадрид, беше потвърдено разтежение на връзки на лявото коляно, както и целесъобразността на консервативното лечение, на което се подлага в момента. Състоянието му ще бъде внимателно наблюдавано."