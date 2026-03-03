ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спорт по телевизията днес

Спорт по телевизията днес

9,45 ч Футбол, "Мелбърн С" - "Бурирам Ю" "Диема спорт" 3

10,00 ч Футбол, Китай - Бангладеш (ж) "Нова спорт"

11,25 ч Биатлон, СП до 21 г. в Германия БНТ 3

12,00 ч Футбол, "Гангвон" - "Мачида Зелвия" "Нова спорт"

13,30 ч Футбол, "Спартак" - "Монтана" "Диема спорт"

15,25 ч Биатлон, СП до 21 г. в Германия БНТ 3

16,00 ч Футбол, "Берое" - "Славия" "Диема спорт"

16,00 ч Колоездене, Гран при на Самин Eurosport 1

18,00 ч Футбол, "Ал Уахда" - "Ал Итихад" "Диема спорт" 3

18,30 ч Футбол, "Ботев" (Пд) - "Септември" "Диема спорт"

19,30 ч Футбол, "Алания" - "Галатасарай" MAX sport 3

21,00 ч Футбол, НЕК - "Айндховен" RING

21,30 ч Футбол, "Евертън" - "Бърнли" "Диема спорт"

21,30 ч Футбол, "Лийдс" - "Съндърланд" "Диема спорт" 3

21,30 ч Футбол, "Борнмут" - "Брентфорд" "Нова спорт"

22,00 ч Футбол, "Страсбург" - "Реймс" MAX sport 2

22,00 ч Футбол, "Комо" - "Интер" MAX sport 3

22,00 ч Футбол, "Барселона" - "Атлетико" MAX sport 4

22,15 ч Футбол, "Уулвърхемптън" - "Ливърпул" "Диема спорт" 2

2,00 ч NHL, "Бостън" - "Питсбърг" MAX sport 2

3,00 ч NBA, "Филаделфия" - "Сан Антонио" "Диема спорт" 3

