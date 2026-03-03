9,45 ч Футбол, "Мелбърн С" - "Бурирам Ю" "Диема спорт" 3
10,00 ч Футбол, Китай - Бангладеш (ж) "Нова спорт"
11,25 ч Биатлон, СП до 21 г. в Германия БНТ 3
12,00 ч Футбол, "Гангвон" - "Мачида Зелвия" "Нова спорт"
13,30 ч Футбол, "Спартак" - "Монтана" "Диема спорт"
15,25 ч Биатлон, СП до 21 г. в Германия БНТ 3
16,00 ч Футбол, "Берое" - "Славия" "Диема спорт"
16,00 ч Колоездене, Гран при на Самин Eurosport 1
18,00 ч Футбол, "Ал Уахда" - "Ал Итихад" "Диема спорт" 3
18,30 ч Футбол, "Ботев" (Пд) - "Септември" "Диема спорт"
19,30 ч Футбол, "Алания" - "Галатасарай" MAX sport 3
21,00 ч Футбол, НЕК - "Айндховен" RING
21,30 ч Футбол, "Евертън" - "Бърнли" "Диема спорт"
21,30 ч Футбол, "Лийдс" - "Съндърланд" "Диема спорт" 3
21,30 ч Футбол, "Борнмут" - "Брентфорд" "Нова спорт"
22,00 ч Футбол, "Страсбург" - "Реймс" MAX sport 2
22,00 ч Футбол, "Комо" - "Интер" MAX sport 3
22,00 ч Футбол, "Барселона" - "Атлетико" MAX sport 4
22,15 ч Футбол, "Уулвърхемптън" - "Ливърпул" "Диема спорт" 2
2,00 ч NHL, "Бостън" - "Питсбърг" MAX sport 2
3,00 ч NBA, "Филаделфия" - "Сан Антонио" "Диема спорт" 3