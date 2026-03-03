Левандовски на 2 гола от Стоичков във вечната класация на “Барселона”

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полската голова машина Роберт Левандовски се приближи само на 2 попадения от българската легенда на испанския “Барселона” Христо Стоичков във вечната реализаторска класация на каталунския гранд.

Бившият нападател на германските “Байерн” и “Борусия” (Дортмунд) оформи крайния резултат 4:1 в домакинския двубой срещу “Виляреал” от 26-ия кръг на Примера дивисион в неделя.

Така Левандовски натрупа 115 гола за “Барселона” във всички турнири от лятото на 2022 г., когато пристигна от Мюнхен, досега.

С тях полякът заема 12-ата позиция в историята на каталунците, а пред него на 11-ата със 117 е Стоичков.

Левандовски има малко над 3 сезона и половина с екипа на “Барса”, докато Ицо е отбелязал попаденията си за близо 6 сезона и половина при двата си престоя на “Ноу Камп”. Първият бе от 1990 до 1995 г., а вторият от 1996-а до началото на 1998-а.

Номер 1 във вечната листа на голмайсторите за “Барселона” във всички турнири, естествено, е аржентинската легенда Лионел Меси с 672.

Топ 3 допълват Сесар Родригес (225) и уругваецът Луис Суарес (195). В топ 10 следват Ласло Кубала (Унгария, 193). Самуел Ето'о (Камерун, 130), Ривалдо (Бразилия), Мариано Мартин (129), Патрик Клуйверт (Нидерландия, 122), Карлес Рексач (122) и Хосеп Ескола (120).

С оглед на малките разлики между 5-ото и 11-ото място до края на този сезон 37-годишният Левандовски, стига да е здрав, може да напредне значително в класирането.