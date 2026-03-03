Айлин Гу с $ 23,1 млн. годишен доход, учи квантова физика

Айлин Гу е суперзвезда, която умело балансира между професионалния спорт, блясъка и науката.
С общо шест олимпийски медала тя е най-успешният атлет в историята на ски свободен стил (фрийстайл), без значение от пола.
Но Гу е истинска знаменитост и извън пистите. Благодарение на договори с луксозни марки като Louis Vuitton, Gucci и Porsche, американката се превърна в най-високоплатената атлетка на олимпийските игри през 2026 г. Нейният годишен доход е 23 100 000 долара.
И сякаш между другото, тя учи квантова физика в Станфорд – един истински всестранно развит талант.