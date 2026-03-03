ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бивш нападател на ЦСКА с хеттрик в Босна

Краси Балъков и Йорданка Христова подкрепиха инициативата за улица "Димитър Пенев"

Невероятният Красимир Балъков и неповторимата Йорданка Христова, изпълнила химна на ЦСКА „Сърца червени", лично подкрепиха инициативата „Улица и алея Димитър Пенев" в район „Изгрев" и подписаха подписката.

Балъков отдаде почит на треньора, с който заедно постигнаха най-големите успехи в историята на националния ни отбор.

Христова подписа без колебание, като дългогодишен приятел на Пенев, убедена, че той заслужава това признание.

Идеята за наименуването на улица и алея на Димитър Пенев в район „Изгрев" е на създателя на Сдружение „Бъди общественополезен" Виктор Райковски, като хиляди вече сложиха подпис под инициативата.

