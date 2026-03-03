Треньор в "Арсенал" с бонуси към заплатата за всеки вкаран гол от корнер

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Договорът на треньора за статичните положения в "Арсенал" Никола Жовер включва специални бонуси към основната заплата, съобщава The Athletic.

44-годишният французин получава премия за всеки гол, който отборът отбележи от статични положения. Договорът му с лондонския клуб е до 2027 г. "Топчиите" имат 16 гола досега от корнери през сезона.

Мениджърът на "Арсенал" Микел Артета привлече Жовер от "Манчестър Сити" през юли 2021 г.

Преди да се премести в Лондон, Йовер е работил в "Брентфорд" и е бил анализатор за хърватския национален отбор и "Монпелие".