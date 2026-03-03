ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресение от 4,3 степен удари южната част на Ир...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22394704 www.24chasa.bg

Треньор в "Арсенал" с бонуси към заплатата за всеки вкаран гол от корнер

820
Виктор Гьокереш от "Арсенал" се опитва да спре Илия Груев при дебюта му като титуляр във Висшата лига. Снимка: "Лийдс"

Договорът на треньора за статичните положения в "Арсенал" Никола Жовер включва специални бонуси към основната заплата, съобщава The Athletic.

44-годишният французин получава премия за всеки гол, който отборът отбележи от статични положения. Договорът му с лондонския клуб е до 2027 г. "Топчиите" имат 16 гола досега от корнери през сезона.

Мениджърът на "Арсенал" Микел Артета привлече Жовер от "Манчестър Сити" през юли 2021 г. 

Преди да се премести в Лондон, Йовер е работил в "Брентфорд" и е бил анализатор за хърватския национален отбор и "Монпелие".

Виктор Гьокереш от "Арсенал" се опитва да спре Илия Груев при дебюта му като титуляр във Висшата лига. Снимка: "Лийдс"
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите