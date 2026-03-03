ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Каземиро препоръча португалец за свой заместник в "Манчестър Юнайтед"

1200
Каземиро маха на феновете преди мач на "Олд Трафорд".

Полузащитникът на "Манчестър Юнайтед" Каземиро се срещна с ръководството на клуба, за да обсъди напускането си в края на сезона. Според испанското издание AS, 34-годишният футболист е препоръчал 28-годишния полузащитник на "Нюкасъл" Бруно Гимараеш. Каземиро вярва, че португалецът има всички качества, за да се превърне в значима фигура в гранда от Манчестър.

Каземиро ще напусне "Манчестър Юнайтед" това лято като свободен агент. Гимараеш, от друга страна, има действащ договор с "Нюкасъл" до 2028 г. Transfermarkt оценява трансферната му стойност на 75 милиона евро.

Гимараеш записа 35 мача за "Нюкасъл" този сезон, в които отбеляза девет гола и направи седем асистенции.

