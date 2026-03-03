Уволниха треньора на "Фламенго" след победа с 8:0

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Фламенго" официално освободи старши треньора Филипе Луис часове след убедителна победа с 8:0 над "Мадурейра", която класира отбора за финала на шампионата "Кариока" в Бразилия.

Ръководството не е било доволно от резултатите от началото на 2026 г. и е решило да направи промяна преди финала на щатското първенство, спрягайки името на Леонардо Жардим за негов заместник.

"Фламенго" загуби Суперкупата на Бразилия от Коринтианс и "Рекопа Сул Американа" от аржентинския "Ланус".

В Шампионата на Бразилия отборът заема 11-о място с една победа от три мача

Въпреки лошия старт на 2026 г., Филипе Луис имаше изключителен престой в гранда от Рио де Жанейро, спечелвайки 5 трофея (включително Копа Либертадорес 2025 и Бразилейрао 2025) за около година и половина начело на отбора.