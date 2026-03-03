Бивш нападател на ЦСКА с хеттрик в Босна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившият нападател на ЦСКА Томи Юрич реализира хеттрик за победата на "Зрински Мостар" с 3:1 срещу "Железничар" (Сараево) в среща от първенството на Босна и Херцеговина.

Австралиецът с хърватски корени, който не успя да се наложи в ЦСКА за престоя си при "червените" в периода 2019-2020 година, откри резултата в 23-ата минута, а след това добави още две попадения за успеха на "Зрински".

За домакините от "Железничар" цял мач игра бившият футболист на "Левски" Патрик-Габриел Галчев.

Това беше четвърто поредно поражение за "Железничар" в шампионата, като дори назначаването на сръбската легенда Саво Милошевич за старши треньор не успя да извади отбора от кризата.

В класирането "Железничар" е 6-и с 25 точки, а "Зрински" е втори на 6 точки от лидера "Борац" (Баня Лука).