Войната в Близкия изток спря Медведев и Рубльов за турнир в САЩ

Данил Медведев Снимка: Ройтерс

Руските тенисисти Даниил Медведев и Андрей Рубльов, които все още не са успели да напуснат Дубай, няма да участват в демонстративния турнир, който ще се проведе преди Мастърса в Индиън Уелс, САЩ., съобщиха организаторите.

Медведев трябваше да играе на двойки с рускинята Мира Андреева, а Рубльов със състезаващата се за САЩ Аманда Анисимова. Медведев ще бъде заменен от казахстанеца Александър Бублик, а Рубльов - от американеца Лърнър Тиен. Купата Айзенхауер е демонстративен турнир на смесени двойки, който се провежда в навечерието на основната схема на Индиън Уелс Мастърс. Мачовете ще се играят до 10 точки в днешния 3 март, предава БТА.

Приблизително 40 души, включително тенисисти, треньори, журналисти и служители на ATП, не могат да излетят от Дубай след турнира, който се проведе там миналата седмица. Медведев спечели титлата, а Рубльов отпадна на полуфиналите. Според вестник "Марка" руските тенисисти планират да пътуват с кола до Оман, откъдето ще излетят от страната с частен самолет.

В деня на финала на турнира в Дубай Израел и Съединените щати започнаха военна операция срещу Иран. Иранската информационна агенция Mehr по-късно съобщи, че Ислямската република е отвърнала с удари в Бахрейн, Йордания, Катар, Кувейт, ОАЕ и Саудитска Арабия. Държавите в региона затвориха въздушното си пространство.

