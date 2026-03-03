Треньорът на "Реал": Първенството не е свършило

Старши треньорът на "Реал" (Мадрид) Алваро Арбелоа коментира загубата с 0:1 у дома от "Хетафе в мача от 26-ия кръг на Примера дивисион.

„Аз съм виновен за тази загуба. Няма да обвинявам играчите след усилията им. Можем да се подобрим, но отговорността е моя. Нашата цел е да вземем останалите 36 точки. Трябва да спечелим следващия мач срещу "Селта". Никога не се предаваме. Свърши ли първенството? Не, не. Остават ни 36 точки и ще се борим докрай. Само четири точки е разликата с "Барселона", можем да наваксаме. Това е "Реал", заяви бившият защитник.