Станимир Беломъжев със силно 4-о място на световното по ски ориентиране

2452
Антония Григорова и Станимир Беломъжев Снимка: facebook.com/BULorienteering/

Най-успешният ни състезател в ски ориентирането Станимир Беломъжев направи поредно силно състезание и завърши на четвърто място в преследването на световното първенство в Токио.

38-годишният Беломъжев, който финишира пети във вчерашния спринт, сега се доближи с още едно място до медалите, и то навръх Денят на освобождението на България.

Двукратният ни световен шампион финишира за време 1:07:15 - на 1:40 мин. изоставане от Йорген Баклид от Норвегия, който спечели втора поредна световна титла.

Силно класиране записа и Антония Григорова, която се изкачи до 13-о място в света в преследването. Тя премина дистанцията за 1:14:07 часа - на около 10 мин. от победителката Елиане Деинингер от Швейцария.

Днешното състезание предложи силно пресечен терен и заледени следи, което водеше до повече преки пътища по дистанцията, а карането през гората се превърна в печеливша стратегия. 

Предстои ден почивка, а след това световното продължава със средна дистанция в четвъртък и спринтова щафета в петък.

Антония Григорова и Станимир Беломъжев Снимка: facebook.com/BULorienteering/

