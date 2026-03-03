Удар по "Левски"! "Сините" без Сангаре за 2 месеца

Засилилият се към така чакана от 17 години титли "Левски" ще е без един от основните си играчи в следващите 2 месеца. Става дума за нападателя Мустафа Сангаре. Таранът е много важен в състава на Хулио Веласкес, но е получил травма при успеха 4:3 в неделя над "Локо" (Сф), заради която трябва да се оперира.

Така той ще пропусне остатъка от редовния сезон. И най-вероятно за последните мачове от плейофите у нас. "Левски" има 12 точки преднина на върха пред "Лудогорец". Именно срещу хегемона в последните 14 г. е следващия мач на "сините". В четвъртък столичани гостуват в Разград.

"При едно действие в последния мач, Сангаре получи сериозна контузия в коляното. Диагнозата не показва, че ще отсъства дълго, но е контузия, която предвид това, колко малко време остава до края на шампионата, според становището на медицинския щаб, ще отсъства приблизително 2 месеца. Аз не съм доктор и не мога да конкретизирам дати за завръщане, но това, което имам като информация, е, че вероятно ще се наложи оперативна намеса. Най-нормалното е след такава интервенция, при положителен развой на нещата, след около 2 месеца да бъде отново с нас. Това е ситуацията, относно останалите футболисти, има няколко получени удари в срещата, което е нормално. Всички се готвят в нормалната динамика, за да попаднат в групата", каза испанският предводител на "сините" Веласкес.

По повод срещата с "Лудогорец" той коментира:

"Очаква ни труден мач, последният път, когато играхме на техния стадион, от моя гледна точка "Левски" заслужаваше победата без никакво съмнение. Това е нашият път, с цялото ми уважение към противника, но изключително много вярвам на играчите си. Отиваме там да направим изключителен мач с нашите силни страни и нашите аргументи. Познаваме ги перфектно", завърши Веласкес.