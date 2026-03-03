Самолетът на Роналдо напусна Саудитска Арабия

Частният самолет на звездния нападател на "Ал Насър" Кристиано Роналдо напусна Саудитска Арабия и кацна в Мадрид в нощта на 2 срещу 3 март, съобщава "Дейли Мейл", позовавайки се на данни от Flightradar24 (най-популярната в света онлайн платформа за проследяване на полети в реално време. Тя позволява на всеки с интернет връзка да наблюдава движението на хиляди самолети по целия свят върху интерактивна карта).

Според източника самолетът е извършил близо седемчасово пътуване до испанската столица, прелитайки през Египет и Средиземно море. Не е известно дали самият футболист е бил на борда, предава БТА.

По-ранни съобщения сочат за атака с ирански дрон срещу посолството на САЩ в Рияд, където португалският футболист живее със семейството си.