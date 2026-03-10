Духовете на текеста: заплашва ли индианско проклятие мондиала?

Американците съвсем сериозно вярват, че в основите на стадион "Хард Рок" в Маями все още съществуват древни сили, които ще вгорчат живота на неканените гости

В средата на 90-те години строителните предприемачи в САЩ все още не могат да разчитат на съвременните технологии при създаването на жилищни кооперации, внушителни небостъргачи или големи спортни съоръжения. Дори проектите се чертаят на ръка. При това положение не е чудно, че строежът на стадион "Хард Рок" минава през какви ли не перипетии, докато най-сетне отвори врати за феновете.

Местните обаче категорично отказват да отдадат проблемите на лошото планиране, некачествените материали или на прекомерната алчност на инвеститорите. За хората в Маями всичко тръгва с главата надолу още в самото начало, когато багерът прави първа копка на обекта.

В един горещ юлски ден през 1985 г. лопатата на изкопната машина изравя от земята човешки кости. Само след няколко часа мястото е обсадено от археолози и техните проучвания по-късно ще докажат, че останките са от представители на индианското племе текеста. Някои от скелетите са положени в ембрионална поза, а около тях са разпръснати костите на над 100 вида животни.

"Тази земя е била свещена за коренните жители. Тук са се извършвали религиозни ритуали, но ще ни трябва време, за да разкажем история на повече от 1200 години", заявява тогава водачът на изследователската експедиция. Няма обаче кой да го чака да ровичка с лопатка в калта, при положение че на карта са заложени толкова солидни инвестиции. В първия възможен момент багерите и бетоновозите се връщат на обекта и въпреки всички трудности стадионът красавец, който тогава се казва "Джо Роби", е завършен със съвсем малко закъснение.

41 години по-късно на внушителното спортно съоръжение, което сега се казва "Хард Рок", ще бъдат изиграни интригуващи мачове от мондиала като Шотландия - Бразилия и Колумбия - Португалия, както и един четвъртфинал и малкият финал за 3-о място.

Футболисти, треньори и фенове обаче със сигурност ще влязат на стадиона с едно наум, ако вярват поне малко в свръхестественото. През последните четири десетилетия там са се случвали куп неприятности, които подтикват местните фенове охотно да разказват историята за древно индианско проклятие. Дори и най-големите скептици биха се затруднили да им възразят, ако се запознаят с фактите.

Да започнем оттам, че коренните жители по тези земи са имали всички основания да призоват на своя страна тъмните сили и да ги насъскат срещу враговете си. Индианците от племето текеста създават една от най-старите и устойчиви култури в Северна Америка, просъществувала почти 2000 години. После дошли испанците и донесли със себе си робството и смъртоносните болести.

Гордите обитатели на югоизточното крайбрежие на днешна Флорида започнали да мрат като мухи, а оцелелите били взети в плен. Накрая останали не повече от 300 представители на племето, които през 1763 г. се преселват в Куба, където постепенно са асимилирани. До началото на XIX век племето престава да съществува и оставя след себе си единствено археологически следи и едно древно проклятие, създадено, за да преследва не само виновниците за гибелта на текеста, но и техните внуци, правнуци - така, докато свят светува.

Здраво стъпилият на земята средностатистически американец с хотдог в лявата и бира в дясната ръка не би повярвал в подобни глупости, ако с очите си не беше видял поредицата от неприятности, които застигат отбора по американски футбол "Маями Долфинс". Преди да се преместят на новия си стадион, те са на практика недосегаеми и през 1972 г. правят т.нар. "перфектен сезон", триумфирайки на Супербоул, след като преди това са спечелили всичките си мачове от редовния стадион.

Цялото това величие се изпарява, когато през 1987 г. "Долфинс" се нанасят на "Хард Рок". Вече 38 години те нямат спечелен Супербоул, а победите им в плейофите са изключителна рядкост. По-възрастните фенове разказват на своите внуци за т.нар. "декемврийски срив" – почти всеки сезон, в който отборът играе добре и изглежда като фаворит за титлата, се срива необяснимо в края на годината и хвърля в отчаяние най-верните си привърженици.

"Не вярвам в призраци, но понякога се чудя защо топката отскачаше точно по този странен начин на този терен", заявява веднъж легендарният треньор на "Долфинс" Дон Шула. Когато обаче през 1997 г. бейзболният "Маями Мерлинс" печели Мейджър лийг именно на този стадион, всички решават, че проклятието е развалено. Оказва се, че грешат. Веднага след сладкия триумф собственикът разпродава всички звезди и отборът се срива до последното място – случай, останал ненадминат в историята на американския бейзбол.

И за да докажат на своите гости, че с този стадион шега не бива, местните охотно разказват за невижданите гръмотевични бури, които са преживели, докато подкрепят любимия отбор. Спортното съоръжение привлича като гръмоотвод мълниите по време на внезапно разразилите се бури. През 2018 г. мачът на домакините с "Тенеси" влезе в историята като най-продължителния двубой в историята на NFL (7 часа и 8 минути) заради постоянни гръмотевични бури, които сякаш се появяваха от нищото точно над игрището.

"Да му мислят янките и техните измислени спортове", ще кажете вие, но ще сгрешите. Футболният полубог Лионел Меси също усети силата на древното индианско проклятие, след като през 2024 г. се контузи именно на "Хард Рок" по време на финала на Копа Америка. Тогава анализаторите се учудиха, че аржентинският гений си е изкълчил глезена, без дори да е участвал в сериозен сблъсък с противников играч. Феновете на "Ла Албиселесте" тогава обвиниха лошия късмет за проблемите на Меси, но янките на стадиона мрачно клатеха глава, шушукайки своите си заклинания срещу злите сили. И понеже играчите открай време са си суеверни хора, не се съмнявайте, че по време на мондиала и точно на стадион "Хард Рок" рязко ще зачестят ритуалите им за здраве и късмет на терена.