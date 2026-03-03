Националките паднаха 0:1 от Хърватия в София за старт на европейските квалификации

Женският национален отбор на България по футбол отстъпи с 0:1 на Хърватия в първата си среща от Европейските квалификации в група С/2. Единственото попадение вкара Лучия Вунич 10 минути преди последния съдийски сигнал на стадион "Александър Шаламанов" в София.

Срещата беше дебют за новия национален селекционер при дамите Калоян Петков, а също така дебют за България направи и родената в Коня (Турция) полузащитничка Исмигюл Ялчънер, която трябваше да поеме ролята в средата на терена в отсъствието на наказаната капитанка Николета Бойчева.

На връх националния празник 3 март, българките вложиха много усилия, бориха се през цялото време и в нито един момент не изпаднаха в груха защита. След 60-ата минута обаче умората при тях настъпи и тимът на Хърватия наложи контрол върху топката, който беше материализиран с гол в 80-ата минута.

Най-чистото положение за България пропусна Александра Янева в 68-ата минута, след като не успя да нанесе точен и силен удар от около 8-9 метра след пробив и пас назад от Лора Петрова.

Другите два отбора в група С/2 са Косово и Гибралтар, които ще се срещнат по-късно днес.

Европейските квалификации при жените се провеждат във формулата на Лигата на нациите, като победителят в групата едновременно се изкачва в Лига В, а също така играе и плейоф във втория етап от пресявките за място на еврофиналите. Завършилият на 2-о място състав пък ще играе бараж за преминаване в Лига В.

Следващият кръг на европейските квалификации при жените е на 7 март, като българките ще гостуват на Гибралтар, а хърватките приемат Косово.