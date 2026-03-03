България в топ 3 по медали на „Странджа"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

България завърши в топ 3 по спечелени медали при мъжете на купа „Странджа". В изключителна конкуренция националите ни заеха трето място в класирането на 77-ото издание на най-стария международен турнир по бокс в Европа. „Лъвовете" грабнаха пет отличия – злато на Радослав Росенов, сребро на Рами Киуан и бронз на Ясен Радев, Уилиам Чолов и Йордан Морехон.

Пред България в подреждането се наредиха единствено Узбекистан и Украйна. Двете страни имат по 9 медала (3-2-4), делейки първата позиция. Зад националите ни пък остават световни сили като САЩ (1-1-1), Казахстан (1-1-0), Англия (1-0-2), Бразилия (0-2-1) и др.

В общото класиране по медали (мъже и жени) България е на четвърта позиция със седем отличия (2-1-5). Отборната титла бе връчена на Узбекистан (7-4-6), а Топ 3 допълват Казахстан (4-2-3) и Украйна (3-3-4).

Общо 18 държави излъчиха по един или повече медалисти. На ринга в зала „София" се качиха близо 350 боксьори от 35 държави от 5 континента.