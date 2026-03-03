ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джоргов 10-и в спринта на световното

Благоевград приема държавното по карате

1972
Зала „Скаптопара"

На 14 и 15 март 2026 г. Благоевград ще бъде домакин на Държавното първенство по карате/ всички възрасти, което ще се проведе в зала „Скаптопара". Събитието е част от официалния държавен спортен календар за 2026 г. и ще събере най-добрите състезатели от цялата страна.

Домакинството бе официално възложено от Българската национална федерация по карате на Спортен клуб „Цанев", като за първи път в историята град Благоевград получава честта да организира този престижен национален форум.

Очаква се участие на стотици състезатели, треньори, официални лица и международни рефери от различни региони на страната. Турнирът ще се проведе при високи организационни стандарти и с подкрепата на местните институции.

Организационната координация на местно ниво се осъществява от инж. Венцислав Благоев Дуев – дългогодишен треньор по карате към Спортен клуб „Цанев" и активен спортен деятел в града.

Държавното първенство по карате не е просто спортно събитие, а възможност Благоевград да затвърди позициите си като активен и развиващ се спортен център в страната.

Официалното откриване ще се състои на 14 март (събота) от 13:00 ч. в зала „Скаптопара".

