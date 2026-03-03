ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джоргов 10-и в спринта на световното

Българинът Георги Джоргов направи нов добър старт и зае 10-а позиция в спринта на 7,5 километра за юноши до 19 години на световното младежко първенство по биатлон, което се провежда в германския зимен център Арбер.

Джоргов, който спечели бронз в индивидуалната дисциплина на 12,5 км, допусна две грешки в първата стрелба и завърши на 1,12,8 мин след победителя Маркус Скленарик от Словакия, който свали и 10-те мишени.

В състезанието се включиха 117 биатлонисти, а останалите българи не попаднаха в първите 50. Николай Николов зае 57-о място с четири пропуска, Андрей Ночев е на 72-а позиция с три грешки, а Мартин Христов е 85-и с четири пропуснати мишени.

Спринтът на 10 км за младежи до 21 години е по-късно днес с участието на Георги Наумов и Веселин Белчински.

