Росица Денчева надви германка от топ 300 в Ираклион

Тенисистката ни Росица Денчева се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 30 хиляди долара.

18-годишната Денчева победи с 6:0, 0:6, 6:3 поставената под №6 в схемата и №287 в световната ранглиста Катарина Хобгарски (Германия). Срещата продължи час и 51 минути.

Българката спечели убедително първия сет на нула, но 28-годишната германка отговори подобаващо, като взе втората част също на нула. Денчева допусна пробив още в първия гейм на третата, решителна част, но веднага успя да го върне за 1:1. Националката стигна до нов брейк за 4:2, а след това затвори мача при 6:3 в своя полза.

Във втория кръг Денчева ще играе срещу победителката от мача между Карлота Мартинес Сирес (Испания) и Джесика Бертолдо (Италия).

Участващата с „уайлд кард" Беатрис Спасова ще изиграе утре срещата си от първия кръг срещу Дария Астахова (Русия).

Денчева и Спасова пък ще се изправят една срещу друга в надпреварата на двойки.

Росица Денчева и Витория Паганети (Италия) са поставени под №3 в схемата при дуетите, а Беатрис Спасова ще си партнира с Яника Куси (Гватемала).