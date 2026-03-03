ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Самолет на Уиз ер прибра от Оман в София служители...

Антоанета Костадинова спечели 3-и бронз на европейското по стрелба в Ереван

Антоанета Костадинова Снимка: Startphoto.bg

Антоанета Костадинова спечели 3-и бронзов медал на европейското първенство по спортна стрелба с пневматично оръжие в Ереван, Армения.

Днес тя взе отличието на пистолет (соло, жени).

Българката преодоля двете квалификации и стигна до битката за бронза, където надделя над туркинята Севан Илайда Тархан с 15:8.

Преди това на европейското Костадинова стана трета на 10 метра пистолет жени (индивидуално и отборно).

Адиел Илиева остана на 30-о място не успя да се класира за втората фаза, а третата българска участничка Мирослава Минчева не стартира в дисциплината.

Шампионка стана унгарката Вероника Майор, за която това е трето злато от шампионата в Ереван.

Кирил Киров зае шесто място на пистолет соло при мъжете. Българският състезател записа 48 точки и само по-слаба последна серия го лиши от участие в битката за медалите.

Другите двама български участници в дисциплината - Самуил Донков, Николай Панов и Христо Ненов, отпаднаха след първата квалификация.

В дисциплината пушка-трио жени (отборно) Теодора Боянова, Теа Илиева и Ивана Вълкова се класираха на 8-мо място в крайното подреждане.

Антоанета Костадинова

