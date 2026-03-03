Треньорът на жените: Някои от момичетата идват след нощна смяна

Все пак имайте милост към тези момичета, защото някои от тях идват след нощна смяна.

Това каза новият селекционер на женският национален отбор на България Калоян Петков. В дебюта му представителния ни тим падна 0:1 от Хърватия в среща от световните квалификации в Лига "C". Срещата се игра днес на стадиона на "Славия". В следващия мач нашите гостуват на Гибралтар.

"Това е Хърватия. Никой не знае какво правят в нашата група. Това е отбор, който винаги е играл в Лига А и Лига Б. Плюс това очакванията бяха за крупно поражение за България. При нас отсъстваха най-добрия дефанзивен и офанзивен играч. Николета Бойчева беше с червен картон от предишния мач, а Евдокия Попадинова с леко растежение и решихме да не рискуваме с нейно включване. Във втория мач отиваме за много категорична победа. В Гибралтар ще играеме за много голове. Все пак имайте милост към тези момичета, защото някои от тях идват след нощна смяна. Вратарката се наспа сега тук на лагера. Още нищо не е загубено. Като отбор седим много добре, много са дисциплинирани. Липсата на добро първенство ни прави малко по-неконцентрирани. Яна Динева не е готова. Извадихме я от нафталина, както се казва. Лично ходих до Стара Загора, за да я агитирам да дойде да играе. Тя все още не е готова, но е добър играч", каза Петков пред sportal.