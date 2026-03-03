ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Самолет на Уиз ер прибра от Оман в София служители...

Времето София 13° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/sport/article/22398510 www.24chasa.bg

"Славия" с първа победа за 2026-а

2492
Илиян Стефанов вкара гол за "Славия" Снимка: клубен сайт

"Славия" от 5-ия опит достигна до първа победата за новата година. Най-старият столичен клуб разби 3:0 като гост "Берое".

Иван Минчев откри в 7-ата мин. Илиян Стефанов удвои в 39. Крайният резултат бе оформен от Кристиян Балов в 53-ата мин.

В 60-ата мин Давид Валверде получи втори жълт картон и остави "Берое" с 10 души.

С успеха тимът на Ратко Достанич събра 31 точки на осмото място във временното класиране, докато този на старозагорци са на предпоследното място с 19. "Берое" няма победа в елита ни от 29 септември, когато надви 1:0 "Добруджа".

Илиян Стефанов вкара гол за "Славия" Снимка: клубен сайт

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите