"Славия" с първа победа за 2026-а

"Славия" от 5-ия опит достигна до първа победата за новата година. Най-старият столичен клуб разби 3:0 като гост "Берое".

Иван Минчев откри в 7-ата мин. Илиян Стефанов удвои в 39. Крайният резултат бе оформен от Кристиян Балов в 53-ата мин.

В 60-ата мин Давид Валверде получи втори жълт картон и остави "Берое" с 10 души.

С успеха тимът на Ратко Достанич събра 31 точки на осмото място във временното класиране, докато този на старозагорци са на предпоследното място с 19. "Берое" няма победа в елита ни от 29 септември, когато надви 1:0 "Добруджа".