Антонио Пинтус разработи своя уникална програма за физическа и психическа издръжливост както на футболисти, така и на избраните да стъпят отново на Луната

"Реал" (Мадрид) все повече заприличва на зле ранен гигант, заобиколен от далеч по-малки хищници, които всеки момент ще се престрашат да се впуснат в атака и да го разкъсат. На "Сантяго Бернабеу" "Хетафе" показа острите си зъбки и отхапа огромно парче месо от някога непобедимия гигант. Мачът може би щеше да се развие по съвсем друг сценарий, ако на терена бяха двете звезди на Кралския клуб – Килиан Мбапе и Джуд Белингам. Само че те бяха принудени да изгледат мача от клубния лазарет, който впрочем се оказа пренаселен през последните няколко месеца.

Епидемията от контузии на основни играчи стресира президента на испанския гранд Флорентино Перес и той отново повика на помощ един много специален за него човек. Антонио Пинтус е кондиционен треньор, който години наред се грижеше за физическата издръжливост на играчите на "Реал" (Мадрид), а през 2024 г. отиде в Космическия център "Джонсън" в Хюстън, за да тренира и астронавтите на НАСА. Странното е, че предишният треньор на "белия балет" Шаби Алонсо отказа да се впечатли от постиженията на Пинтус и го разкара, за да доведе на негово място свой отговорник за кондиционната подготовка на отбора.

Случайно или не, след пристигането на Алонсо и неговия верен човек Исмаел Каменфорте в испанския гранд се разрази истинска епидемия от контузии. В клуба се надигнаха гневни възражения срещу нечовешките физически натоварвания, наложени от хората на Алонсо, заради които футболистите започнаха да капят като зрели круши. И ето че цялото това напрежение в комбинация с лоши резултати в крайна сметка костваха главата на Алонсо.

Наследникът му Алваро Арбелоа очевидно се ориентира доста по-бързо относно желанията на големия шеф и не само върна в щаба Антонио Пинтус, но и се скъса да го хвали. "Благодарение на Антонио отборът отново е в необходимата физическа форма отсече Арбелоа, въпреки че цифрите говорят съвсем друго. Според последните доклади нивото на контузии продължава да е високо, което отвори дебат дали методите на предишния треньор и неговия екип са били основната причина за проблема с многото контузени. Ако питате боса Перес, той ще ви отговори, че е необходимо още време, за да заработи "Методът Пинтус",от който се впечатлиха дори шефовете на американската космическа програма. Ето за какво всъщност става въпрос.

"Методът Пинтус" е съчетание на високи технологии с брутални физически натоварвания, които извеждат футболиста до предела на възможностите му, но без да застрашават здравето му. Най-разпознаваемият фокус на специалиста, известен още като Железния сержант, са маските, носени от "жертвите" му по време на спринтове. Те едновременно ограничават притока на кислород в тялото на футболиста и изследват аеробния и анаеробния му праг. Самият Пинтус е обяснявал в свои лекции, че по този начин разбира кога точно тялото на даден играч започва да изразходва въглехидрати вместо мазнини, което му позволява да персонализира натоварването до милиметър.

Любимецът на Флорентино Перес и на НАСА също така е разработил трифазен план за подготовка, в който дългите бягания се редуват с високоинтензивни спринтове, целящи да подобрят издръжливостта и експлозивността на футболните звезди. Пак негова хрумка са кратките, но интензивни подготвителни лагери по средата на сезона (най-вече в паузите за националните отбори), които според него "презареждат батериите на играчите". Методът "Пинтс" предвижда още индивидуално внимание към всеки един от членовете на отбора, включване на хиляди модерни джаджи като GPS устройствата, следящи сърдечен ритъм, изминато разстояние и интензивност на движенията, както и интензивна психологическа терапия за изтерзаните от високите очаквания психики на суперталантите в отбора на "Реал" (Мадрид). Железния сержант изисква от подопечните си да прекарват известно време в хипербарни камери за по-бързо възстановяване и да спазват стриктно изработените от него хранителни режими. Или казано по-простичко – той има пълен контрол върху ежедневието на Мбапе и компания.

А добрите му резултати (поне при предишните треньори Зинедин Зидан и Карло Анчелоти) убеждават янките, че могат да му доверят здравето на избраниците, от които се очаква отново да стъпят на Луната. През 2024 г. Пинтус посещава космическия център "Джонсън" в Хюстън по покана на НАСА, а задачата му е да помогне за подготовката на астронавтите за мисията "Артемида". От агенцията се интересуват как неговите методи за поддържане на върхова форма при футболистите могат да се приложат в космоса, където липсата на гравитация води до бърза загуба на мускулна маса и костна плътност.

Железния сержант не само учи, но и попива ценно ноу-хау и впоследствие "Реал" (Мадрид) започва да използва технология на НАСА. Леко контузените играчи се възстановяват върху антигравитационни бягащи пътеки, които помагат за по-бързото възстановяване. Само с модерните джаджи обаче няма да стане и суперзвездите на "белия балет" ще трябва да си налягат парцалите, ако искат да останат в голямата игра. Врагът от "Кам Ноу" не разчита чак толкова на космически технологии, но крачи уверено към защита на титлата.